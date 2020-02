F1: Haas não irá aproximar-se do limite orçamental

A Haas é uma das estruturas mais pequenas da F1 e também uma das que menos gasta. Apesar do limite orçamental que irá entrar em vigor a partir de 2021, a Haas não deverá gastar mais do que faz atualmente.

Calcula-se que a equipa tenha gasto 150 milhões de dólares o ano passado, o que fica muito longe dos orçamentos da Mercedes, Ferrari e Red Bull, e fica a alguma distância dos 175 milhões de dólares do limite orçamental. Guenther Steiner afirmou que a aplicação do limite não mudará a forma de trabalhar da equipa:

“Vamos ficar com o que temos”, disse ele ao RaceFans. “Somos bastante conservadores com estas coisas. Nós não vamos fazer isso [aumentar o orçamento]. Fazemos o que temos feito e tentamos fazer o melhor possível. O próximo passo será uma nova diminuição e as equipas que agora gastam mais vão se queixar. Se não há uma visão e se faz o que é conveniente no momento, talvez isso não funcione.”

A Haas também não deverá ter condições para subir o orçamento, sem patrocinador principal, depois da saída da Rich Energy, num dos casos do ano passado. Se a equipa encontrar um patrocinador forte e os resultados melhorarem, talvez o discurso mude.