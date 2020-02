WEC: Romain Dumas e Louis Deletraz com a Rebellion em Le Mans

A Rebellion, que ultimamente tem corrido com apenas um carro, irá voltar a ter duas máquinas em pista nas últimas provas do ano.

A equipa privada que compete em LMP1, irá atacar as 24h de Le Mans com dois protótipos e fará, como é habitual a prova que antecede o certame francês com esses carros em pista. A equipa anunciou ontem os dois pilotos que se juntarão a Nathanael Berthon: Romain Dumas e Louis Deletraz.

Romain Dumas dispensa apresentações e irá tentar voltar ser feliz em Le Mans onde já venceu em LMP1 e em LMGTE Pro. Louis Deletraz é um jovem da F2 que irá tentar pela primeira vez ter sucesso no endurance.

“Estou extremamente feliz por fazer parte da equipa Rebellion Racing em Spa e Le Mans. Quando Alexandre Pesci [o dono da equipa] me falou sobre esta oportunidade há alguns meses, não hesitei por um segundo” disse Dumas.

“Vindo de uma família ligada ao automobilismo e tendo estado em Le Mans para ver o meu pai correr muitas vezes, sempre foi um objetivo competir lá”, disse o Deletraz. “Eu não esperava que isso acontecesse este ano, para ser honesto, mas a Rebellion é a melhor equipa para me mostrar.”

Deletraz, que continua a trabalhar com a Haas no seu programa de simuladores, enfatizou que não considera as corridas de carros desportivos como um “plano B”.

“É difícil entrar na F1, mas ainda é meu objetivo”, disse ele.