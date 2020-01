F1: Drive to Survive poderá ser lançado em fevereiro

Depois do enorme sucesso do Drive to Survive, série da Netflix que acompanha a F1, a segunda temporada deverá ser lançada em fevereiro.

Embora não haja data oficial, a conta da Netflix França, revela o lançamento da série a 28 de fevereiro. Se for como no ano passado, a serie será lançada na plataforma a nível mundial ficando disponível assim para todos.

Pouco se sabe sobre a nova temporada, exceptuando a participação da Ferrari e da Mercedes, ao contrário do ano passado, em que as duas estruturas recusaram ser filmadas. Há também alguns rumores sobre o tema de alguns dos episódios que poderão destacar o desastre da Mercedes na Alemanha, a vitória de Charles Leclerc em Monza e a ida de Alex Albon para a Red Bull.