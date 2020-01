WRC, Rali de Monte Carlo: Primeira passagem do Shakedown é para Ogier

Está dado o tiro de partida do WRC 2020 com o arranque, ainda não oficial, do Rali de Monte Carlo. Já são conhecidos os primeiros números da primeira passagem dos concorrentes pelo shakedown da prova, e Sébastien Ogier começa o ano na frente. O novo piloto da Toyota registou 1m57.1s no seu Yaris WRC, batendo Thierry Neuville por 0.1s. Num troço sujo, mas sem quaisquer sinais de neve – o Shakedown realiza-se muito ‘cá em baixo’ – Elfyn Evans, outro dos recrutas da Toyota foi terceiro a sete décimos do piloto da Hyundai. Ott Tänak, novo recruta da Hyundai foi quarto a seis décimos de Evan.s seguindo-se Teemu

Suninen (Ford), Gus Greensmith (Ford), Esapekka Lappi (Ford), Sébastien Loeb (Hyundai), Kalle Rovanperä (Yoyota) e Takamoto Katsuta (Toyota). Com as passagens seguintes, estes registos vão certamente cair.

1ª passagem do Shakedown