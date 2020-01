F1: Daniel Ricciardo junta-se na ajuda aos incêndios na Austrália

Os fogos florestais que assolam a Austrália estão a originar uma onda de solidariedade a que Daniel Ricciardo se juntou.

O piloto australiano irá sortear o fato de competição que irá usar no GP da Austrália e os donativos serão encaminhados para organizações de caridade:

“A Austrália está a sofrer com incêndios devastadores”, disse Ricciardo. “Quem tiver a gentileza de doar, por favor, façam-no. Existe a Cruz Vermelha Australiana e o resgate para a vida selvagem, WIRES. Tenho certeza de que há muito mais, mas estas foram as duas para as quais doei, então, por favor, se puder façam o mesmo. Vou assinar o meu fato de competição para o Grande Prémio da Austrália deste ano, sortearemos tudo, e todo o lucro será destinado a essas duas instituições de caridade também. Darei mais detalhes nos próximos dias.”