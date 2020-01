F1: As consequências da renovação de Max Verstappen

A renovação de Max Verstappen, anunciada hoje pela Red Bull é uma das melhores notícias que a equipa austríaca poderia ter recebido nestes dia e poderá ajudar o futuro da estrutura.

Verstappen é uma das grandes estrelas da F1. O seu talento, a sua postura em pista e a legião de fãs, especialmente os holandeses, fazem dele um dos pilotos com maior exposição e isso é certamente bom ao nível do marketing. Além disso, a capacidade do piloto em pista e a sua postura cada vez mais madura garante à Red Bull um piloto capaz de lutar por título a curto prazo. Os Bull´s querem voltar a levantar o troféu de campeão e para isso precisam de ter o melhor ao volante do seu carro e Verstappen é a escolha certa.

Além disso a permanência de Verstappen na equipa poderá convencer a Honda a ficar na F1. Numa altura em que os japoneses têm dúvidas se devem ficar no Grande Circo, o facto de Max ficar na equipa pode ajudar a Honda a ficar. Muito se tem falado do potencial de Verstappen e a Honda vê o jovem holandês como uma espécie de Ayrton Senna, um piloto que pode ser a bandeira da marca. Com Verstappen assegurado até 2023, é mais fácil para a Red Bull convencer a Honda a ficar.

Há também a considerar os efeitos desta renovação no mercado. Os rumores da ida de Hamilton para a Ferrari foram crescendo de tom e o substituto mais desejado para o lugar do #44 na Mercedes era Verstappen. Com o holandês “preso” à Red Bull, a Mercedes terá de pensar duas vezes para não deixar escapar a sua estrela para a Ferrari, caso esse cenário se confirme. Todos esperavam um efeito dominó nesta silly season e bastava um grande nome mudar de equipa para que uma reacção em cadeia acontecesse. Assim, com a Red Bull praticamente fechada (Alex Albon ou Pierre Gasly deverão fazer parte da equipa em 2021) são menos dois lugares de topo que ficam à disposição o que diminui a possibilidade de grandes troca (a Ferrari também já garantiu Charles Lecelerc até 2024). As grandes mudanças nas equipas de topo começam a parecer cada vez menos prováveis.