Fórmula E: Alex Lynn de regresso à Jaguar

Alex Lynn irá ser piloto de reserva e desenvolvimento da Jaguar para esta época.

O piloto britânico, que no ano passado fez meia época com a equipa, substituindo Nelson Piquet Jr., regressa à equipa para ser piloto de testes e desenvolvimento, dando apoio a Mitch Evans e James Calado.

“Estou animado por me juntar novamente à Jaguar Racing e regressar à Fórmula E”, disse Lynn. “Estou familiarizado com o campeonato, a equipa, os seus objetivos e como eles trabalham. Estou ansioso para fazer minha parte para ajudar a equipa a alcançar seus objetivos “.

O chefe da Jaguar, James Barclay, acrescentou: “Mitch Evans e James Calado são uma combinação interessante e serão fortemente apoiados por Alex ao longo da temporada. Alex não é apenas um piloto muito talentoso, ele também tem uma experiência valiosa na Fórmula E e um ótimo relacionamento com nossa equipa. Essa experiência e relacionamento serão altamente benéficos para o nosso desenvolvimento contínuo. As vitórias só podem ser alcançadas se tivermos uma equipa talentosa e trabalhadora. Trazer Alex de volta ajuda-nos a conseguir isso. ”

Ainda não é certo se Lynn será o piloto escolhido para substituir James Calado na ronda de Sanya. Calado tem como prioridade os compromissos no WEC e não poderá estar presente na jornada de Sanya, que decorre no mesmo fim de semana que a prova do WEC em Sebring. Também Lynn corre pela Aston Martin no WEC pelo que não é certo que seja ele o escolhido para a vaga temporária.