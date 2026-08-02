Os pilotos da Williams, Carlos Sainz e Alex Albon, fizeram uma avaliação realista da temporada 2026 da equipa, admitindo que a estrutura de Grove dificilmente alcançará as suas ambições na segunda metade do ano. Após uma promissora temporada de 2025, que alimentou esperanças de mais progresso, a chegada dos novos e abrangentes regulamentos expôs fragilidades na operação da Williams.

A equipa ocupa atualmente o nono lugar no Campeonato de Construtores, com apenas 11 pontos à entrada da pausa de verão, encontrando-se agora mais focada em evitar que as dificuldades atuais se tornem um problema recorrente do que em procurar ganhos imediatos. Falando no podcast Team Torque da Williams, Sainz e Albon reconheceram que se estão a fazer progressos nos bastidores, mas nenhum dos dois espera uma reviravolta dramática quando as corridas retomarem em Zandvoort, no final deste mês.

Sainz, que se juntou à Williams com a expectativa de ajudar a liderar a recuperação a longo prazo da equipa, admitiu que a primeira metade da temporada foi muito mais difícil do que o previsto. O piloto espanhol revelou que a equipa já está a trabalhar em soluções tanto para o carro atual como para o carro do próximo ano, com os engenheiros a tentar compreender os problemas que têm limitado o progresso da Williams. Apesar disso, Sainz manteve-se realista quanto ao que pode ser alcançado a curto prazo, admitindo que a Williams não deverá esperar tornar-se subitamente a equipa que ambicionava ser esta temporada.

“Como esta primeira metade tem sido tão difícil como todos viram, acredito que estamos a fazer agora um bom trabalho” disse o espanhol. “As últimas duas semanas, três semanas, têm sido melhores para a equipa. Penso que a pausa de verão vai ser boa. Houve algumas ideias boas e interessantes em relação ao carro deste ano e do próximo, e estou um pouco mais otimista. Não digo que na segunda metade vamos estar ao nível que queremos estar. Claramente, não estamos. Mas pelo menos há ideias e há um processo de pensamento nos bastidores.”

Albon fez eco da postura cautelosa de Sainz, insistindo que a Williams está a agir, mas aceitando que a presente época poderá estar para lá de recuperável. O piloto tailandês destacou a quantidade de trabalho que continua a ser feito durante o período de pausa de verão, com a equipa a aproveitar todas as oportunidades disponíveis para analisar dados e preparar desenvolvimentos futuros. Para Albon, a prioridade passa por garantir que as lições aprendidas nesta temporada difícil se traduzam em progresso significativo, em vez de num novo ciclo de frustração.

“Pelo menos há uma ação clara” afirmou Albon. “Há um plano em prática. Mesmo na semana anterior, é uma pausa de três semanas para nós, mas é uma pausa de duas semanas para a equipa, porque há uma semana de trabalho depois da Hungria. Há muito trabalho, muita recolha de dados que acontece antes do encerramento. Penso que, pela semana da corrida de Zandvoort, vamos ter muitos dados novos, coisas novas para falar, novas áreas de discussão para o carro deste ano. Há uma verdadeira intensidade, um verdadeiro foco em garantir que não repetimos este ano outra vez.”

A mensagem transmitida pelos pilotos da Williams é clara: a equipa não está parada, mas também não espera milagres. Com os rivais a continuarem a desenvolver de forma agressiva sob os novos regulamentos, a estrutura de Grove enfrenta uma corrida contra o tempo para transformar o seu plano de recuperação em resultados tangíveis.