Laurent Mekies revelou que a Red Bull vai abrandar o seu ritmo de desenvolvimento após a pausa de verão da Fórmula 1, com a equipa prestes a tomar uma decisão sobre a sua estratégia exata.

Mekies destacou que a Red Bull introduziu uma enorme quantidade de desenvolvimento no carro entre a primeira corrida e a Hungria, numa tentativa de corrigir o mais rapidamente possível o grande défice inicial da equipa. No entanto, reconheceu ser difícil imaginar que a equipa consiga manter esse ritmo, sendo agora necessário avaliar qual a melhor forma de tentar fechar as últimas três décimas de segundo que ainda separam a equipa da frente.

A Red Bull terminou a primeira metade da temporada com Max Verstappen a terminar em segundo lugar atrás de Lando Norris, igualando o resultado do neerlandês no Grande Prémio da Áustria. Segundo Mekies, antes da corrida a equipa esperava que Norris e os dois Ferrari estivessem fora de alcance, considerando que poderiam disputar posições com a Mercedes e possivelmente com Oscar Piastri; na realidade, acabaram por conseguir competir com ambos os Ferrari, ficando apenas Norris fora de alcance, mais graças a um golpe de estratégia do que pelo ritmo puro.

“Não sei em relação aos outros, [mas] o que é certo é que, em determinada altura, vamos precisar de tomar uma decisão sobre o equilíbrio entre este ano e o próximo” apontou Mekies. “Espero que isso aconteça mais cedo do que aconteceu no ano passado. Por isso, especialmente porque os regulamentos são o que são, vamos decidir. Mas no que nos diz respeito, trouxemos uma enorme quantidade de desenvolvimento para o carro entre a Corrida 1 e aqui [Hungria]. É difícil imaginar que vamos continuar nesse ritmo, mas, ainda assim, precisamos de ver qual é a melhor forma de tentar fechar estas últimas três décimas”.

Foto: MPSA