Jari-Matti Latvala conquistou este domingo a vitória na classe RC2 no Rali da Finlândia, protagonizando uma exibição memorável na sua primeira aparição da época no Campeonato do Mundo de Ralis. Ao volante, o diretor da equipa Toyota WRC superou uma concorrência feroz de jovens valores e converteu o segundo lugar alcançado no ano passado — quando perdeu por uma margem mínima de 1,1 segundos para Roope Korhonen — no triunfo mais desejado perante o seu público.

O triunfo assumiu um significado muito especial para o finlandês, que confessou a carga emocional associada a este momento competitivo: “Senti-me incrivelmente bem. Não consegui terminar a minha carreira da maneira que queria, por isso pensei que gostaria de voltar a vencer algo ao nível do WRC. Mesmo sendo numa categoria inferior, tem sido uma batalha incrível contra pilotos jovens e muito rápidos.”

A liderança da prova mudou de mãos durante o ‘loop’ de sábado à tarde. Latvala arrancou para a derradeira etapa com uma vantagem de 13,4 segundos, que rapidamente dilatou para 20,3 segundos após assinalar o melhor registo na primeira passagem pela classificativa de domingo.

A preparação exaustiva foi determinante para gerir a pressão e os nervos matinais, conforme admitiu o próprio piloto finlandês: “Estava muito nervoso esta manhã. Passei muito tempo ontem a preparar esta etapa. Vi vídeos à noite e novamente esta manhã. Continuei nervoso quando cheguei à meta. É uma etapa incrível, com tantas secções fantásticas.”

Na segunda e última passagem pela superespecial de Himos–Jämsä, apesar de ter sido 5,1 segundos mais lento do que o vencedor do troço, Latvala geriu os tempos com eficácia para assegurar o degrau mais alto do pódio com uma margem final de 21,4 segundos.

O veterano fez questão de destacar o papel fundamental do seu navegador ao longo dos troços exigentes da prova caseira: “Um agradecimento enorme ao Juho. Ele treinou-me durante todo o rali e manteve a minha cabeça no sítio certo”, afirmou Latvala, elogiando o copiloto Juho Hänninen.

Apesar do estrondoso ritmo demonstrado pelo diretor da formação nipónica — com reflexo na expressão coloquial sobre o “patrão” que anda mais do que os “funcionários” —, Jari-Matti Latvala não estava inscrito para pontuar no campeonato WRC2.

Por conseguinte, a vitória oficial nas contas da categoria WRC2 foi atribuída a Robert Virves, que rubricou assim um percurso notável. Por seu turno, a prestação promissora de Teemu Suninen sofreu um revés significativo no final de sábado, altura em que a sua equipa foi sancionada com uma penalização de 30 segundos, condicionando o desfecho da respetiva participação na prova finlandesa.