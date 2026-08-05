O que falta para a Aston Martin ter sucesso, quando parece que todos os ingredientes estão reunidos? Para Otmar Szafnauer, o prolbema está em querer chegar ao sucesso demasiado depressa. As declarações foram feitas no podcast High Performance Racing.

Szafnauer, que foi timoneiro no tempo Force India e da Racing Point foi muito objetivo na sua análise à equipa que agora é de Lawrence Stroll. A Aston Martin investiu recursos avultados no seu projeto de Fórmula 1, incluindo uma fábrica de última geração, um novo túnel de vento, uma parceria com motores da Honda e contratações mediáticas como a de Adrian Newey. Ainda assim, os resultados deixam muito a desejar.

“Penso que o Lawrence é dono da equipa há oito anos” disse Szafnauer . “É preciso recuar cinco anos.Para mim, a confusão vem de querer sucesso demasiado rápido na Fórmula 1. E querer sucesso demasiado rápido e não ser paciente significa que se tem rotatividade de pessoal demasiado rápida. E as equipas mais bem-sucedidas são as estáveis. É isso que o Toto [Wolff] e a Mercedes têm agora — estabilidade de pessoal. Era isso que a Red Bull tinha quando estava a ganhar, e a Ferrari foi o mesmo sob o Ross [Brawn].” Para Szafnauer, o problema não reside na falta de dinheiro, instalações ou ambição; o seu argumento central é que a Aston Martin tentou acelerar um processo que a Fórmula 1 raramente permite apressar, num desporto em que a continuidade sustentou o sucesso de equipas como Mercedes, Red Bull e Ferrari.

Foto: MPSA