Por Pedro Junceiro

A Mini está a desenvolver uma nova versão do Countryman, mais aventureira e preparada para enfrentar condições exigentes e terrenos de maior dificuldade. Este futuro derivado do Sport Utiliy Vehicle (SUV) compacto do fabricante britânico do Grupo BMW promete elevar as capacidades fora de estrada, mantendo o ADN distintivo da marca.

Para testar os limites desta versão, a Mini recorreu a um cenário particularmente desafiante: as Montanhas Rochosas, nos EUA. Conhecida pelas suas paisagens selvagens, altitudes elevadas e condições climatéricas imprevisíveis, esta região serve como banco de ensaios ideal para validar a robustez e versatilidade do modelo.

Ainda camuflado, o protótipo encontra-se atualmente numa fase intensiva de testes, enfrentando uma ampla variedade de superfícies e obstáculos. Desde caminhos de gravilha e terra batida até trilhos rochosos e percursos de montanha remotos, o novo Countryman procura demonstrar a sua capacidade de adaptação a contextos mais extremos.

Apesar dos avanços na simulação digital, a Mini sublinha a importância dos testes em ambiente real, sobretudo quando estão em causa fatores como a altitude, a irregularidade do piso e as rápidas mudanças nas condições meteorológicas. Estes elementos continuam a ser determinantes para o desenvolvimento de um veículo com verdadeiras aptidões todo-o-terreno.

A nova versão do Countryman reflete a ambição da Mini em expandir o seu posicionamento para além do ambiente urbano, apostando numa vertente mais aventureira e versátil. Jean-Philippe Parain, responsável da marca, destaca que este modelo “criará ainda mais oportunidades para aventuras inesquecíveis”.

“O objetivo da Mini sempre foi transformar cada viagem numa experiência memorável. Esse espírito esteve presente desde o início deste projeto. Estamos muito entusiasmados por estarmos prestes a apresentar esta nova e robusta adição à família Countryman”, acrescentou o mesmo responsável.

Para já, os detalhes técnicos permanecem em segredo, mas a apresentação oficial está prevista para outubro. Até lá, a expectativa cresce em torno de um Mini que promete ir mais longe – dentro e fora de estrada!