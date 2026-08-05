A FIA confirmou o horário de início da corrida de Fórmula 1 em Sepang, na Malásia. O Circuito Internacional de Sepang foi recentemente reintroduzido no calendário da F1 para substituir o Circuito Internacional do Bahrein no agora denominado Grande Prémio do Bahrein de 2026 na Malásia, que se realizará entre 2 e 4 de outubro.

Inicialmente, o site da F1 apresentava os horários das sessões e da corrida de Sepang iguais aos horários originalmente previstos para Sakhir, o que levou a especulações de que a corrida seria disputada de noite. No entanto, a própria F1 esclareceu que se tratava de um problema informático do seu lado, e que a corrida não seria disputada à noite, embora nenhum horário oficial para a corrida de Sepang tivesse sido publicado nessa altura.

Agora, a FIA publicou os horários de início para os restantes grandes prémios da temporada de 2026, com Sepang listado como uma corrida regular de tarde. Sexta-feira e sábado seguirão o mesmo padrão de 12h30 e 16h00 para os TL1 e TL2, e para os TL3 e qualificação, respetivamente. Este horário é também utilizado noutras corridas da parte final da temporada, como Azerbaijão, Austin, México e Brasil. A corrida terá início às 15h00 (menos sete horas em Portugal), no domingo, ou seja, com arranque previsto para as 8:00 da manhã