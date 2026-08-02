Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) conquistou a vitória no Rali da Finlândia, beneficiando de um desfecho repleto de drama que incluiu o aparatoso acidente do líder de longa data Sébastien Ogier na reta final da prova. O pódio ficou completo com Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) na segunda posição e o líder do campeonato Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a fechar o pódio num notável terceiro lugar, após uma recuperação heroica de um capotanço sofrido na 14ª especial.

Depois do triunfo na Estónia, o primeiro da sua carreira no WRC, Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) vence o Rali da Finlândia, aproveitando os azares alheios, nomeadamente o acidente de ontem no final do dia do líder do rali até aí, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), que desta feita com Julien Ingrassia ao lado, se despistaram com violência, tendo que passar a noite no hospital para observação sem que tenha sido detetada, segundo se sabe, qualquer lesão.

O jovem finlandês escapou às muitas armadilhas da prova e venceu. Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) foi segundo e venceu o super domingo, a Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) foi terceiro a triunfo na PowerStage, com o trio a fazer uma bela operação de campeonato, que volta a sorrir bastante a Elfyn Evans, que passa a somar 201 pontos, mais 30 que Sami Pajari (171) com Takamoto Katsuta com 160 e Oliver Solberg com 156. Quem se atrasa definitivamente é Ogier, que soma 139, o que a quatro provas do fim do campeonato, torna quase impossível chegar ao 10º título.

Evoluçao da prova e o pódio final

A derradeira etapa da prova ficou marcada pela gestão de ritmos e por incidências técnicas e físicas que condicionaram vários pilotos no fecho do rali. Oliver Solberg, que garantiu o segundo posto da geral com um tempo idêntico ao de Evans no derradeiro troço, desabafou sobre as dificuldades sentidas a bordo: “Estou com tantas dores dores aqui dentro. Travei tanto para os saltos por causa da dor. Sabia que iria perder a Power Stage. Tentei, mas não fui suficientemente bom.”

Logo atrás, Elfyn Evans celebrou o terceiro lugar final, evidenciando o esforço coletivo da estrutura técnica: “Foi um conjunto de circunstâncias surreal. Mas, mais do que tudo, devemos um agradecimento aos rapazes que arranjaram o carro ontem à hora de almoço. Sabemos sempre que podemos contar com eles.”

Reações dos protagonistas e rescaldo do top 10

A fechar os lugares de topo, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) assegurou o quarto lugar após assinar o terceiro melhor registo na derradeira classificativa. O piloto francês fez um balanço agridoce do fim de semana, marcado pela chuva e até por uma inusitada interrupção com um inseto: “Estive a desfrutar imenso deste fim de semana com este carro e esta estrada. Acho que vamos ter saudades dos Rally1 em provas como esta.

Não tivemos problemas, além da chuva forte na sexta-feira, o que foi pena, mas isto é o rali. No entanto, podemos estar orgulhosos. Perdemos um pódio, mas foi uma boa luta. Conduzi a fundo. Se recuar oito anos, nunca conseguiria imaginar fazer isto quando estava a estudar medicina.”

Na quinta posição final ficou Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), que descreveu as dificuldades extremas com a degradação mecânica do seu veículo: “Esta vai para a história. Esta foi uma viagem louca. Os carros estavam a desfazer-se. Senti que o volante tinha saído completamente do sítio. Estávamos a esmagar tudo em cada salto e lombas.”

Um dos momentos mais dramáticos do fecho de prova envolveu Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), que sofreu uma saída de estrada na parte final, danificando severamente a frente do carro e caindo para o sexto posto absoluto. O piloto japonês lamentou o desfecho: “Não sei. Estava a tentar evitar uma pedra por dentro, mas havia tanta terra solta. Que fim de semana desastroso. Peço desculpa à equipa.”

O desempenho da M-Sport Ford

A representação da M-Sport Ford ficou marcada pela consistência de Joshua McErlean (Ford Puma Rally1), que concluiu a prova no sétimo lugar da geral e venceu a chamada… Puma Cup: “Poderia ter feito um esforço tremendo neste troço, mas na posição em que estamos, somos o único Puma a chegar ao fim. Temos de estar contentes por passar sem percalços. Obrigado ao Eoin pelas notas e a toda a equipa pelo bom trabalho. Vamos continuar a puxar na América do Sul.”

Também em destaque esteve Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1), que regressou à estrada após um acidente no sábado para acumular quilómetros valiosos: “É claro que é uma grande desilusão o que aconteceu ontem, estávamos com um bom ritmo. Desfrutámos de hoje também e tratou-se de voltar a entrar no carro. Tentámos o nosso máximo na sexta-feira e no sábado.”



Por fim, Jon Armstrong (Ford Puma Rally1), afetado por um erro madrugador que o obrigou a abrir a estrada durante dois dias, valorizou a evolução competitiva: “Foi uma boa melhoria. Cometi alguns erros perto do final. Foi uma corrida muito boa e fomos melhorando a cada momento. Foi um enorme prazer conduzir estes carros nestas estradas. Queremos continuar a melhorar e esse é o foco principal.”

Mais informação sobre a prova, quando possível.

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