Honda Racing confirma NSX GT3 Evo no Intercontinental GT Challenge

A Honda Racing confirmou que o Honda NSX GT3 Evo vai competir no International GT Challenge em 2020, com uma entrada da Honda Racing Team JAS, na categoria Pro.

O campeonato começa na Austrália com as 12h de Bathrust no dia 2 de fevereiro de 2020. Em 2019, a temporada do NSX GT3 Evo foi bem sucedida, com oito títulos no total, entre campeonatos na Europa, América do Norte e Ásia.

Hiroshi Shimizu, da Divisão Deportiva da Honda Motor Company, disse que a equipa está muito contente por participar no Intercontinental GT Challenge em 2020.

“Estou muito contente com a participação da Honda em 2020 no Intercontinental GT Challenge. O NSX GT3 foi um carro vencedor no Japão (categoria GT300 do Super GT), nos Estados Unidos da América (classe GTD do IMSA) e com o Evo kit introduzido em 2019, cimentou mais a sua posição. Assim, os resultados desta evolução levam-nos ao IGTC de 2020, onde correm os melhores pilotos e as melhores equipas de GT do mundo.”