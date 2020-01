WRC, Rali de Monte Carlo, Sébastien Ogier: “Começar com um pódio é muito bom”

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) conseguiu recuperar a segunda posição final no Rali de Monte Carlo ao ultrapassar os colegas de equipa, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), na última especial.

No fim do rali, Ogier sentia-se contente com a exibição no primeiro rali da temporada:

“Acho que podemos estar contentes com o inicio da temporada. Começar com um pódio numa nova equipa é muito bom. Ainda podemos extrair mais do carro.”