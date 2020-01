Rali da Suécia: Se lá nevasse, fazia-se lá rali…

As coisas não estão fáceis com o Rali da Suécia. A duas semanas da prova, neve nem vê-la, pelo menos nas quantidades que se esperam para uma prova de inverno. A prova faz sentido se realizada com neve, de preferência muita, mas começam a ser muitos os anos em que esta falta e este é um deles. Programadas para testar na próxima semana na Suécia, a Hyundai e Toyota cancelaram as suas viagens devido a condições inadequadas para os testes e agora no Mónaco, Timo Rautiainen, vice-presidente da FIA para o WRC, revelou que a situação é preocupante e a decisão final quanto ao que fazer, será tomada na segunda-feira, 3 de fevereiro, dez dias antes do início do rali.

As previsões meteorológicas apontam para leves nevões, no início da próxima semana, com temperaturas ligeiramente positivas, mas espera-se uma queda das temperaturas durante a primeira semana de fevereiro, o que a confirmar-se era excelente. O problema é se a decisão for tomada com um pressuposto e este não se cumpre.