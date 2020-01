WRC, Rali de Monte Carlo: Hyundai Shell Mobis WRT

Uma equipa de três carros muito forte com um recém-chegado, Ott Tanak, com o sete vezes vencedor do ‘Monte’, Sebastien Loeb e Thierry Neuville. A chegada do Campeão do Mundo de Ralis de 2019, Ott Tanak é a grande história do defeso, com o estónio a surpreender ao anunciar que não queria seguir a política da FIA do campeão correr todo o ano com o número 1, ficando feliz com o seu número 8 do ano passado! As mudanças visíveis já notadas na equipa incluem um difusor traseiro remodelado e um design muito mais plano do tejadilho do carro. Tanak corre com o chassis 21 (carro de Sordo na Catalunha, Martin Kangur é o seu ‘ouvreur’, ou batedor, se preferir), Neuville tem o chassis 22 (carro de Loeb em Espanha, Bruno Thiry é o batedor) e Loeb tem um novo chassis, 23 (Patrick Magaud é o batedor).

Pela primeira vez a equipa está oficialmente envolvida na WRC 2, com Nikolay Gryazin, de 22 anos e Ole Christian Veiby, de 23 anos em pelo menos oito eventos sob o nome Hyundai Motorsport N. Estes carros vão operar a partir da Estónia sob a nova equipa RedGrey dirigida conjuntamente por Ott Tanak e Markko Martin. As alterações técnicas do R5 incluem novos pistões e camisas que aumentam a potência e o binário, novos espelhos das portas e condutas de arrefecimento da caixa de velocidades e dos travões.

Martin Holmes