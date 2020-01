F1, Cesare Fiorio: “Demora na renovação com Sebastian Vettel é justificada”

Cesare Fiorio é um dos grandes nomes do desporto motorizado, tendo estado ao leme de equipas como a Ligier, Minardi e Ferrari, sem esquecer a Lancia.

O italiano considera que a demora na renovação com Sebastian Vettel é justificada. O piloto alemão tem cometido muitos erros, pelo que a postura de “esperar para ver” de Mattia Binotto é a mais adequada, segundo o agora comentador:

“Vettel cometeu um número exagerado de erros durante 2019, mas tentou melhorar um pouco na última parte da temporada”, disse Fiorio via FormulaPassion.it. “Os erros na pista contrastam muito com a forte experiência que Vettel obteve com a Red Bull, quando venceu quatro campeonatos. Portanto, a abordagem de Binotto é justificada se considerarmos dois aspectos.

Primeiro, a chegada de Leclerc, que já demonstrou a sua capacidade ao conquistar vitórias e poles, sem medo do seu companheiro de equipa mais experiente.

Segundo, a chegada de alguns jovens pilotos muito promissores vindos de fórmulas inferiores, que se parecem cada vez mais com a Fórmula 1, mesmo que os carros tenham menor potência e desempenho. Essas fórmulas são uma base de treino fundamental na preparação para dar o salto para a Fórmula 1. Nos últimos tempos, Gasly, Ocon, Norris, Russell, Albon, Giovinazzi, todos subiram no ranking.

Hoje, GP3, F2 e F1 estão bastante nivelados , excluindo a capacidade do motor. Com isso em mente, entendo a visão de Mattia Binotto em querer acompanhar a importante evolução que a Fórmula 1 terá em relação aos pilotos que estão a chegar e que podem ser considerados no futuro. ”