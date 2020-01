WRC, M-Sport Ford WRT: Bernardo Fernandes é o engenheiro de Esapekka Lappi

A M-Sport Ford WRT tem no Monte Carlo três carros elegíveis para os pontos no WRC. Esapekka Lappi (chassis 11, carro de Evans GB 2019, batedor é Mikko Heikkila), Teemu Suninen (chassis 9, o seu carro da Sardenha, batedor é Juuso Pykalisto) e Gus Greensmith (chassis 4, carro de Suninen no Rali GB 2019, batedor é Antoine l’Estage).

Todos os carros foram totalmente reconstruídos para esta temporada, na mesma especificação de 2019 e são idênticos.

Está prevista uma atualização do motor no segundo trimestre da temporada. Comercialmente há um maior apoio da Castrol, sem outras alterações. O piloto lituano Deividas Jocius também foi inscrito pela M-Sport mas não é elegível para os pontos no WRC. Conduz o chassis 8 de Suninen em Espanha2019, o batedor é Modestas Jakas. As alterações essenciais de gestão incluem Bernardo Fernandes como o engenheiro da Lappi. Lappi e Suninen partilharam três dias de testes na primeira semana de janeiro, Greensmith teve um dia na mesma altura. A M-Sport também entrou no WRC 2 com Adrien Fourmaux (chassis 3, o carro de Jan Solans Espanha 2019) e Rhys Yates (chassis 30, um carro novo) e ‘Pedro’ (chassis 12, seu carro Espanha 2019) no WRC3), todas versões Mk II, ou seja a mais recente evolução do Ford Fiesta R5, como seria de esperar.

Martin Holmes