WRC continua a ‘querer ir para os EUA e China

Depois de ter conseguido este ano fazer regressar ao calendário do WRC três grandes provas, o Rali Safari, Japão e a Nova Zelândia, Oliver Ciesla continua focado em rumar aos Estado Unidos da América do Norte, e China: “Temos que desenvolver as competências, as estruturas, definir o local certo e conseguir os apoios para que tal se mostre viável. E isso vai demorar tempo” disse Ciesla à Auto Hebdo.

Não vai ter vida fácil, como se percebe, pois as marcas estão muito interessadas em ir para a China, mas como se ficou a perceber há três anos, os chineses não se esforçam muito para lá ter uma prova.

Quanto aos EUA, e sabendo-se como o norte-americanos encaram quase tudo o que vem de fora em termos de desporto motorizado, não vai ser um tarefa fácil de resolver, embora a pouco e pouco a modalidade ganhe adeptos nos EUA.