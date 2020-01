F1, Otmar Szafnauer: “O sucesso leva tempo”

Otmar Szafnauer já deixou o aviso a Lawrence Stroll. Embora com mais fundos do que no passado, a Racing Point ainda precisa de tempo para chegar ao nível desejado.

O responsável pela equipa tem usado um discurso realista, depois de um ano em que a equipa esteve um pouco abaixo do desejado. Mas usou o exemplo da Mercedes para provar que o sucesso leva tempo:

“Eu digo sempre que pessoas sãs com a mesma informação chegam à mesma conclusão”, explicou ele ao Motorsport.com. “Na F1, tudo leva tempo. Foram precisos três anos para a Mercedes vencer uma corrida depois de comprar a Brawn – apesar de terem a equipa que acabara de vencer o campeonato. A Red Bull comprou a Jaguar, e quanto tempo eles venceram? Cinco anos! Lawrence é ambicioso. Mas ele deve entender: nada acontece da noite para o dia. As pessoas costumam dizer:” Bem, agora vocês têm dinheiro . “Mas, ainda assim, não se trata de dinheiro. Nada pode ser feito sem dinheiro. Mas dinheiro também leva tempo.”

“A Red Bull tinha todo o dinheiro do mundo. [Dietrich] Mateschitz disse: “Faça o que quiser.” Mercedes tinha todo o dinheiro do mundo. Não temos todo esse dinheiro. Mas agora temos o suficiente para ter recursos e desenvolvimentos que não poderíamos ter antes. Se há alguém que queremos contratar, podemos contratá-lo, enquanto não podíamos antes. O nosso orçamento é provavelmente o mais pequeno na F1, mas antes tivemos que sobreviver. Agora tudo está diferente. É ótimo poder planear e instalar na máquina os desenvolvimentos disponíveis.”