WRC: Alterações no Rali Safari

Foi anunciado no Quénia que passará a haver uma nova localização do parque de assistência central do Rali Safari, que será mais perto do centro de Naivasha, no Kenya Wildlife Service Training Institute. O Ministério do Turismo do Quénia declarou que este facto terá um efeito mínimo na vida selvagem e no ecossistema do parque nacional. O Secretário do Gabinete do Turismo declarou que parte dos fundos angariados no evento iria para salvar os abutres em perigo de extinção do parque e vários projetos ambientais.

Martin Holmes