Africa Race, Fernando Barreiros: “Todos os esforços para chegar ao fim”

A sétima especial do Africa Eco Race 2020 que se disputou entre Chami e Aidzidine, na Mauritânia, foi mais uma prova de fogo para Fernando Barreiros que persiste na sua missão de levar a Isuzu D-Max de competição até ao final desta maratona africana de todo-o-terreno.

Determinado a chegar a Dakar e cumprir no próximo dia 19 de janeiro a mítica especial nas margens do Lago Rosa, o piloto Fernando Barreiros enfrentou várias adversidades, mas mesmo com os problemas mecânicos que marcaram a travessia de Marrocos o português não desiste de chegar ao fim: “este setor seletivo de 478 km inclui travessias de dunas que eu espero conseguir ultrapassar. Vamos fazer todos os esforços para chegar ao final da especial de modo a cumprir com o objetivo de concluir esta corrida”, afirmou Fernando Barreiros.

Amanhã disputa-se a oitava etapa do Africa Eco Race 2020 que se vai realizar entre Aidzidine e Tidjikja, na Mauritânia, somando um total de 450,83 km. O início desta bela jornada será feito em trilhos de areia até à passagem de Tifoujar. Depois os concorrentes vão-se deparar com um planalto muito pedregoso e lento e no final vão enfrentar uma passagem de dunas. Mais uma vez a navegação será complexa devido à ausência de pontos no relevo.