Rali de Monte Carlo: 88 Inscritos a abrir o WRC

Finalmente, a FIA aprovou a lista proposta de concorrentes para a ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis de 2020. Como se esperava, não existem inscrições participações oficiais no campeonato da Citroën ou Skoda, mas há onze World Rally Cars (incluindo o piloto lituano Deividas Jocius, embora a participação de Armando Pereira tenha sido retirada), cinco inscrições no WRC2, treze no WRC3 (R5 privados) e apenas um R-GT (Caprassse, num Abarth 124 Rally). A maior surpresa advém do facto de não haver Citroën Racing inscrita, com o carro de Mads Ostberg a ser inscrito pela PH Sport, Ott Tanak não vai correr com o número 1 (reservado para o campeão mundial de pilotos em título), mas sim com o número 8 do ano passado.

Mudanças no novo sistema de numeração de classe significa que os antigos R2 agora são chamados de Rally 4 (classe RC4) e os antigos do R1 são chamados de Rally 5 (classe RC5).

Dois concorrentes a seguir com atenção são o #52, Ermanno Dionisio (Dacia Sandero R4) e o #54, Raphaël Astier (Fiat MR 500X R4), uma novidade absoluta no WRC, os R4 FIA, carros que em teoria deverão andar um pouco menos que os R5..

Martin Holmes

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI