FIA faz ajustes no calendário do WRC

A FIA confirmou hoje o calendário definitivo do WRC, após uma votação eletrónica do Conselho Mundial. Na sequência do pedido dos organizadores do Rali do Chile, a federação internacional confirmou a saída do evento do campeonato de 2020, que passa agora a ter apenas 13 provas.

Desta forma, o Rali da Argentina, evento que se realiza logo a seguir à data prevista para a prova chilena, foi antecipado uma semana e realiza-se entre os dias 23 e 26 de abril. Desta forma, as equipas terão mais tempo para mandar o material da América do Sul para a África, bem a tempo do Rali Safari, que se realiza no Quénia, de 16 a 19 de julho. A este propósito convém recordar que as provas fora da Europa funcionam com uma logística própria, diferente dos eventos europeus. No calendário do Júnior WRC, a prova chilena será substituída pelo Rali da Grã-Bretanha, evento que terá pontos a dobrar para os juniores.

As datas do calendário revisto de 2020 são as seguintes: