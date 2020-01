António Dias despede-se dos Ralis

António Dias, a ‘estrela’ das super-especiais, decidiu despedir-se dos ralis. Depois de uma carreira de 20 anos nas provas de estrada, dá agora como encerrada a sua carreira depois de não ter conseguido viabilizar novo projeto para 2020.

Depois de começar a sua carreira pelo ralicross, andou muito tempo nos regionais Norte de ralis, mas em 2018 teve a coragem de correr no CPR de R5. Não desiludiu e chegou mesmo a vencer um troço do CPR à geral, nos Açores, prova que terminou em sétimo e onde obteve o seu melhor resultado do ano.

É um piloto que empresta à sua pilotagem um estilo agressivo, e sempre que pode, especialmente nas super especiais, dá espetáculo. Em 2019 voltou a usar a mesma receita, e o Skoda Fabia ‘azulinho’ e o seu piloto, são ‘queridos’ por todos.

Tal como foi dizendo o ano passado, precisava de mais apoios, para poder testar e andar melhor, o ano passado, voltou a tentar dar espetáculo e dar-se ainda mais a conhecer no CPR, mas agora é tempo de parar: “É com nostalgia que me despeço da competição dos ralis. Foram 20 anos de dedicação e paixão com altos e baixos que fazem parte da minha história como piloto e amante deste desporto e dos quais me orgulho! Guardarei no meu coração para sempre cada momento de adrenalina, luta, vitórias dentro e fora das pistas, porque não existem derrotas no desporto, assim como na vida, mas experiências e aprendizagem!

Sinto gratidão a todos os que me apoiaram e incentivaram a ser melhor e nunca desistir do meu maior sonho, fazer o Campeonato Portugal de Ralis ao mais alto nível, o que concretizei nas duas últimas épocas! De coração cheio por ser reconhecido como piloto espetáculo mas com “sabor amargo” por não ter sido possível reunir os apoios necessários para viabilizar o Projeto 2020 que iria muito mais além da participação no campeonato Portugal e provas de ralis, a Escola desporto automóvel e condução defensiva Inclusiva! Não vamos desistir de realizar sonhos e o Projeto Feel&Dream Competitions & Experiences For All vai prosseguir à medida das nossas possibilidades.

Estaremos do outro lado das competições do desporto automóvel de ralis facilitando os nossos serviços de assistência técnica e de aluguer das nossas viaturas de competição automóvel. Até sempre! Com Amizade. Tó Dias”, escreveu no Facebook.

António Dias, a ‘Estrela das super-especiais’