A especial Parkola abriu as hostilidades num cenário seco e nublado após o caos do dia de ontem, consagrando Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) como vencedor do troço, encurtando dessa forma a liderança de Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) na geral, numa manhã marcada pelo capotamento de Patrick Enok no WRC2.
Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) passou Joshua McErlean (Ford Puma Rally1) na classificação e essa é a única nota de registo na classificação geral, entre os Rally1.
Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) inaugurou o troço para ganhar ritmo e testar linhas. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) sofreu com a aderência quase nula e queixa-se de estar a lutar contra o carro, mas ainda assim regista 8:00.2. Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) responde com 7:58.5, subindo provisoriamente ao sétimo lugar da geral. Logo depois, Joshua McErlean (Ford Puma Rally1) fica a 5.3 segundos do japonês, confirmando a troca de posições.
Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), focado em recuperar após o “desaire meteorológico” de ontem, assina 7:56.6 para liderar provisoriamente, admitindo querer desfrutar e apanhar os adversários da frente.
Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1) cede 4.3 segundos para Fourmaux, confessando dificuldades em encontrar o equilíbrio nas condições mistas.
Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) melhora a fasquia com 7:53.3, apesar de acumular relva na frente do carro. Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) voa e estabelece 7:48.8, lamentando apenas ter deixado fugir alguns décimos. Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) ataca forte com 7:48.2 e rouba a vitória no troço por apenas 0.6 segundos a Pajari.
Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) cede 3.3 segundos para o colega de equipa galês, vendo a sua vantagem na liderança da geral encurtar-se para 13.0 segundos, embora reaja com agrado à luta direta pelo título, nos seus habituais ‘mind games’: “Gosto que ele (Evans) me tente apanhar, gosto de lutas”…
No WRC2, o líder Robert Virves faz uma passagem limpa em 8:20.2, seguido por Jari-Matti Latvala (Toyota GR Yaris Rally1) com 8:19.6 e Roope Korhonen, que reduz a diferença para o estoniano ao fazer 8:19.0. Pelo meio, Patrick Enok sofre um capotamento ao quilómetro 3.1, saindo ileso mas distraindo Teemu Suninen (Toyota GR Yaris Rally2), que cruza a meta em 8:19.9 e critica a perda de foco devido ao incidente.