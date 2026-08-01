Miguel Nunes é o comandante do Rali da Madeira no final da primeira etapa da prova, que pontua para o FIA European Rally Trophy e para os campeonatos nacional e regional da modalidade. Aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2, o piloto madeirense ascendeu ao comando a meio do segundo dia de competição e consolidou a posição na frente da geral.

A dinâmica da prova sofreu reviravoltas logo no arranque da jornada. Kris Meeke, que liderava após a super-especial urbana da Cidade do Funchal disputada na véspera, sofreu um toque na primeira classificativa do dia ao volante do seu Toyota GR Yaris Rally2, perdendo uma margem preciosa e irrecuperável de tempo. Apesar de a equipa técnica ter recuperado a viatura e de Meeke ter dominado todas as especiais da quarta secção com uma série de triunfos parciais, o atraso acumulado relegou-o para fora dos lugares cimeiros. Manteve-se em prova para ‘aprender’ os troços porque quer voltar: “quero mesmo, mesmo vencer este rali”

Basso abandona após problemas físicos e contratempos com pneus

A luta pela vitória esteve durante grande parte da etapa entregue a Giandomenico Basso. O experiente piloto italiano assumiu o comando na abertura dos troços de 6ª Feira, mas viu as suas aspirações goradas ao ressentir-se fisicamente da violenta aterragem no salto da Choupana, na primeira passagem por Palheiro Ferreiro. A este desgaste físico somaram-se dois furos e, já na fase final do dia, Basso acabou por confirmar o abandono no antepenúltimo troço cronometrado, desistindo da contenda ao volante do seu Skoda Fabia RS Rally2.

O italiano já estava fortemente condicionado fisicamente, os furos só aceleraram o abandono…

Com o afastamento do piloto italiano e os azares dos principais rivais, as posições de pódio ficaram definidas com João Silva na segunda posição da geral, a 23,4 segundos do comandante – depois de anuladas as penalizações que ‘caíram’ durante o dia – , pilotando um Toyota GR Yaris Rally2. Num ritmo igualmente competitivo, Armindo Araújo colocou o seu Skoda Fabia RS Rally2 no terceiro posto, distando 25,2 segundos do líder. Logo atrás, Rúben Rodrigues assegura a quarta posição com uma máquina idêntica, a 25 segundos do pódio.

Top dez fechado com reações e expectativas para a etapa final

A fechar os dez primeiros classificados, Miguel Caires posiciona-se no quinto lugar, seguido por Ricardo Teodósio, sexto com um Citroën C3 Rally2, e por Pedro Almeida, sétimo em Toyota GR Yaris Rally2. As restantes posições do top dez contam com Hugo Lopes (Hyundai i20N Rally2) no oitavo posto e Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2) no nono. O espanhol Diego Ruiloba, vencedor das duas edições anteriores, encerra o grupo dos dez primeiros, tendo visto a sua corrida condicionada por problemas de transmissão no Citroën C3 Rally2 durante a segunda secção.

O que esperar hoje…

O Rali da Madeira prossegue hoje com a realização da segunda e última etapa, João Silva pode ainda tentar ir buscar os 23.4s que o separam de Miguel Nunes, mas isso será uma tarefa muito difícil, sensivelmente a mesma distância separa primeiro e segundo do CPR, Armindo Araújo e Rúben Rodrigues, pelo que, para o açoriano, a posição é muito boa em termos de campeonato, talvez não force.

De resto, há algumas margens curtas no top 10 e nas categorias pelo que o dia é longo e por isso ainda muito pode suceder.

Se acontecer “metade” do caos de ontem, poderemos ter muita reviravolta.

O dia de hoje contempla oito classificativas. A caravana arranca com a especial de Chão Lagoa, seguida de uma ronda dupla pelas classificativas da Ponta do Sol, Ponta do Pargo e Lameiros. A cerimónia oficial de entrega de prémios está agendada para as 19h30, no Funchal.

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