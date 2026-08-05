O Rali do Paraguai contará com 10 carros Rally1 na lista de inscritos, sem qualquer piloto convidado a integrar o pelotão nesta edição. A Toyota apresenta um alinhamento que reúne os cinco primeiros classificados do campeonato: Elfyn Evans, Sami Pajari, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg e Sébastien Ogier.
Um total de 60 equipas está inscrito no Rali do Paraguai, com a edição do ano passado a sorrir a Sébastien Ogier, com Elfyn Evans a terminar em segundo lugar e Thierry Neuville a completar o pódio.
Ogier sofreu um acidente grave no Rali da Finlândia, no último sábado, o que levantou dúvidas sobre a sua condição física. No entanto, o piloto francês escapou apenas com uma concussão leve e é esperado estar apto a tempo do Rali do Paraguai, que se realiza no final de agosto, juntamente com os quatro colegas da Toyota, que vai com todas as suas armas para a América do Sul.
O alinhamento da Hyundai conta com três carros e é composto por Thierry Neuville, Adrien Fourmaux e Hayden Paddon, enquanto a M-Sport Ford vai apresentar a já habitual dupla irlandesa formada por Jon Armstrong e Josh McErlean.
No WRC2, o estónio Robert Virves volta a arrancar como favorito. O piloto da Škoda venceu todas as quatro provas em que pontuou esta temporada e aproxima-se agora do título, com os seis melhores resultados a contar para a classificação final. Na América do Sul, Virves vai enfrentar a concorrência de nomes como Gus Greensmith, Nikolay Gryazin, Yohan Rossel e Alejandro Cachón.
A prova conta com um total de 358,88 km cronometrados, num total de 937,76 km percorridos, com 22 especiais entre os dias 27 e 30 de agosto.