Uma margem mínima separa os principais candidatos ao triunfo na categoria

Teemu Suninen assumiu a liderança da classe WRC2 no Rali da Finlândia à entrada para a jornada de domingo, mas com Robert Virves a apenas 3,1 segundos de distância, o desfecho da competição permanece totalmente em aberto. A batalha promete marcar o encerramento da prova, num duelo restrito que coloca face a face dois dos principais animadores da categoria.

O contratempo de Robert Virves e a reviravolta na frente

Virves parecia caminhar para uma vantagem confortável rumo ao derradeiro dia de prova, antes de debelar um problema com um pneu do seu Škoda Fabia RS Rally2 na penúltima classificativa de sábado. O piloto estónio perdeu 25,6 segundos nesse troço, permitindo que Teemu Suninen ascendesse ao comando com uma margem de 0,6 segundos após rubricar o melhor tempo.

Logo de seguida, Suninen consolidou a posição ao somar mais um triunfo em troços aos comandos do seu Toyota GR Yaris Rally2 na derradeira especial do dia. No entanto, com mais de 60 quilómetros competitivos ainda por disputar no domingo, a vantagem do piloto da casa continua extremamente ténue e sujeita a qualquer reviravolta.

O adeus de Roope Korhonen e o reordenamento do top-10

A tabela classificativa registou múltiplas incidências ao longo do dia, com destaque para a desistência de Roope Korhonen. O piloto finlandês encontrava-se firmemente na luta pela vitória até que a sua participação sofreu um interregno abrupto durante a manhã, após alargar a trajetória numa curva à direita e capotar o seu Yaris para fora da estrada, promovendo o compatriota Lauri Joona diretamente ao pódio provisório.

Também Patrick Enok, apoiado pelo WRC Promoter, viu as suas aspirações desvanecer logo no arranque da manhã, quando capotou o seu Škoda aos 3,1 quilómetros do primeiro troço do dia. Embora tenha conseguido levar a viatura até ao final da classificativa, os danos estruturais acumulados impediram-no de continuar em prova.

O japonês Yuki Yamamoto, piloto integrado no programa de desenvolvimento da Toyota Gazoo Racing, enfrentou um destino idêntico ao sofrer uma saída de estrada precisamente no mesmo quilómetro (3,1 km) do troço SS13, deitando por terra a possibilidade de ascender ao quarto posto.

Com estas ‘anulações competitivas’, o compatriota e colega de programa Jaspar Vaher herdou a quarta posição, enquanto a dupla da M-Sport Ford constituída por Romet Jürgenson e Mille Johansson subiu respetivamente aos quinto e sexto lugares.

Nas restantes posições de destaque, o jovem italiano Giovanni Trentin prosseguiu a sua época de aprendizagem no WRC2 com uma prestação sólida que lhe garantiu o sétimo posto overnight ao volante do seu Fabia. Léo Rossel assegurou a oitava posição na sua estreia absoluta em provas do WRC2 aos comandos do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, ao passo que Takumi Matsushita e Mattéo Chatillon encerraram o grupo dos dez primeiros classificados.