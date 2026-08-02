Sami Pajari está perto de um triunfo, porque entre destroços e abandonos, é ele quem permanece ‘inteiro’. O Rali da finlândia tem aberto o caminho ao último homem em pé, e até ver, a sorte e o saber escolheu um nome.

Sami Pajari prepara-se para arrancar para o derradeiro dia do Rali da Finlândia na liderança isolada da competição, beneficiando diretamente de um dramático acidente protagonizado pelo anterior líder, Sébastien Ogier, durante uma espetacular e imprevisível jornada de sábado. O piloto finlandês dispõe de uma confortável vantagem de 46,4 segundos à entrada para as derradeiras classificativas da prova a contar para o Campeonato do Mundo de Ralis.

Desfecho dramático de Ogier e a ascensão de Pajari

Ogier e o seu navegador de recurso, Julien Ingrassia, dominavam os acontecimentos desde a manhã de sexta-feira, liderando a prova por 20,9 segundos quando o seu Toyota GR Yaris Rally1 sofreu uma violenta saída de estrada a alta velocidade, capotando várias vezes durante a segunda passagem por Västilä. Ambos os elementos da tripulação conseguiram abandonar a viatura pelos próprios meios, tendo posteriormente sido transportados para o hospital de Tampere por precaução médica.

Com este incidente, Pajari herdou a liderança do rali em solo nacional e geriu o ritmo na derradeira especial de Leustu sem sobressaltos, completando o sábado a 46,4 segundos do colega de equipa na Toyota, Oliver Solberg.

«Obviamente que toda a tarde foi passada a tentar gerir a velocidade», afirmou Pajari, que se encontra muito próximo de assegurar a segunda vitória consecutiva na categoria principal, após o triunfo histórico alcançado no mês passado no Rali da Estónia. O jovem piloto acrescentou ainda que «ainda há dois troços longos para fazer e tudo pode sempre acontecer».

A recuperação notável de Elfyn Evans

Num dia repleto de incidentes e reviravoltas, o líder do campeonato, Elfyn Evans, protagonizou uma recuperação notável para encerrar o sábado na terceira posição da classificação geral, a 1 minuto e 36,3 segundos de Pajari, após ter superado um capotanço sofrido na primeira passagem matinal por Leustu.

O piloto britânico tinha exercido forte pressão sobre Ogier durante as três primeiras classificativas do dia, vencendo em Parkkola para reduzir a desvantagem para 11,6 segundos, antes de abandonar a estrada no troço SS14.

Graças à pronta intervenção dos espectadores, o Yaris danificado foi colocado de novo na estrada, embora Evans tenha perdido mais de 1 minuto e 40 segundos, caindo temporariamente para o quinto posto.

Os mecânicos da Toyota efetuaram reparações profundas durante a assistência de do meio-dia, permitindo ao galês regressar à competição sem penalizações.

Na resposta nos troços, Evans assinou três tempos entre os dois primeiros classificados durante a tarde, chegando ao derradeiro troço empatado com Adrien Fourmaux. Um triunfo na classificativa de Leustu permitiu-lhe isolar-se no terceiro lugar, com uma vantagem de 3,8 segundos sobre o piloto da Hyundai.

«Tenho de agradecer imenso aos mecânicos pelo trabalho feito à hora de almoço após o meu enorme erro», declarou Evans no final do dia. «Talvez ainda mais importante, estamos a torcer pelo melhor e a desejar as melhoras para o Séb e para o Julien.»

As reações oficiais e o ponto de situação na prova

A eliminação de Ogier mereceu comentários por parte da estrutura da equipa nipónica. O diretor-adjunto da equipa Toyota, Juha Kankkunen, confirmou que os responsáveis falaram com o piloto francês após o aparatoso sinistro.

«O Séb estava mais chocado do que outra coisa qualquer, não tem nada partido», explicou Kankkunen em declarações ao Rally.TV. «Eles estão no helicóptero a caminho do hospital para serem submetidos a exames, o que é fundamental depois de um acidente deste género.»

No que respeita ao restante pelotão, Oliver Solberg ocupa um segundo lugar seguro após uma tarde ponderada, enquanto Adrien Fourmaux se mantém na luta direta com Elfyn Evans. Takamoto Katsuta é quinto, beneficiando do dia de sábado para testar afinações rumo ao decisivo Super Domingo, ao passo que Thierry Neuville ascendeu ao sexto posto final, superando por margem mínima o irlandês Josh McErlean, apesar de ter sofrido um furo no pneu dianteiro esquerdo em Västilä.

Nota ainda para o azar de Mārtiņš Sesks, que capotou o seu M-Sport Ford Puma Rally1 logo na abertura da manhã, embora sem consequências físicas para a dupla. Nas restantes categorias, Jari-Matti Latvala comanda a classe RC2 e ocupa a oitava posição da geral, diante dos principais candidatos do WRC2, Teemu Suninen e Robert Virves.

O rali encerra este domingo com a realização de duas passagens pela exigente classificativa de Himos–Jämsä, com o segundo e derradeiro teste a assumir o estatuto de Power Stage.