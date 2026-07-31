O Rali da Madeira ficou marcado por um início de dia extremamente atribulado e com incidentes de destaque para a comitiva nacional do Campeonato de Portugal de ralis.

Gonçalo Henriques (Hyundai i20) sofreu um despiste logo após o primeiro parcial da primeira especial do dia, resultando na sua desistência imediata da prova, embora sem quaisquer consequências físicas para a dupla.

Pouco depois, José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon) viu a sua manhã terminar prematuramente na terceira especial (segunda do dia, Palheiro Ferreiro 1), após sofrer um despiste que o obrigou a abandonar a prova, felizmente também sem danos pessoais para a dupla.