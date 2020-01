FIA Júnior WRC: Grande plantel

Foi nesta competição que Sébastien Loeb e Sébastien Ogier se deram a conhecer ao mundo, e vejam onde eles estão hoje. Há que começar por qualquer lado e o FIA Júnior WRC é o primeiro degrau do ‘edifício’ do WRC. Estes 16 jovens que se inscreveram para a competição deste ano podem estar apenas no rés-do-chão, mas já estão no edifício. Agora têm é que subir andares…,

O Mundial FIA Júnior só arranca no próximo mês na Suécia, mas já é conhecido o excelente plantel da competição. São 16 os jovens aspirantes a seguir as pisadas das lendas dos ralis, sendo que no plantel existe uma boa mistura de pilotos que já participaram no WRC a um nível superior, jovens que regressam da classe de 2019 existindo também vários estreantes, recém-chegados à competição.

O italiano Fabio Andolfi é um dos favoritos, ele que já conta com uma vitória no WRC 2 na Córsega, na temporada passada. Jon Armstrong, campeão do WRC eSports de 2018 e finalista novamente no ano passado, volta ao mundo real dos ralis. O seu currículo inclui um top 10 no WRC 2 em Espanha 2017, e duas vitórias no Troféu Fiesta na temporada anterior.

Tom Kristensson lidera os ‘retornados’. O sueco liderou o campeonato durante boa parte da temporada passada, depois das vitórias em casa e na Finlândia, antes de ter de se contentar com o segundo lugar. Ainda assim, ganhou o Rookie Award.

Outros concorrentes que regressam esta temporada são o romeno Raul Badiu, o italiano Enrico Oldrati, o estónio Ken Torn, o letão Martins Sesks e o paraguaio Fabrizio Zaldivar. A eles se junta o finlandês Sami Pajari, vencedor do prémio AKK Flying Finn Future Star, depois de ter impressionado na sua estreia em ‘casa’. Tom Kristensson é outro nome, ele que terminou em segundo lugar em 2019.

Entre os recém-chegados estão o britânico Ruairi Bell, e o italiano Marco Pollara, ambos vencedores das ‘bolsas’ do M-Sport FIA Junior WRC.

Oscar Solberg, filho de Henning, sobrinho de Petter, e primo de Oliver, também está inscrito, o mesmo sucedendo com a piloto britânica Catie Munnings, vencedora do título feminino do ERC em 2016. Tommaso Ciuffi, vice-campeão do campeonato júnior de 2019, Lauri Joona, e Pontus Lönnström, sueco, completam a lista.

Tanto Sébastien Loeb como Sébastien Ogier têm o seu nome inscrito no palmarés desta competição, sendo que o vencedor de 2020 vai ter à sua disposição em 2021, um Ford Fiesta R5, 200 pneus Pirelli e inscrições gratuitas para o WRC 3 e ainda outras cinco inscrições gratuitas em ralis. Todos os competidores estarão ao volante dos Ford Fiesta R2. O diretor da WRC Junior, Maciej Woda, prevê a luta mais intensa de sempre nesta competição: “Estou muito entusiasmado com a perspetiva de luta do campeonato que se avizinha depois de ter seguido de perto todas as equipas deste ano em anos anteriores. Eu sei o que cada piloto é capaz, o que deve fazer do Campeonato FIA Júnior WRC 2020 o mais competitivo até agora”, disse.