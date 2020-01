Fernando Barreiros supera dificuldades na Mauritânia

Na décima etapa do Africa Eco Race, os concorrentes enfrentaram a mais longa especial desta edição de 2020. Foram disputados 499,46 km ao cronometro, num total de 600,59 km cumpridos entre Tidjikja e Idini, na Mauritânia.

A dupla portuguesa, Fernando e Nuno Barreiros na Isuzu D-Max #225, ultrapassou várias dificuldades, mas conseguiu chegar ao fim:

“É uma prova muito difícil. Estamos muitas horas em competição e quando chegamos ao acampamento estamos extremamente cansados.” – disse Fernando Barreiros no fim da etapa.

Mas, amanhã já se disputa a última especial da Africa Eco Race, com 187.16km cronometrados. É a passagem com a fronteira do Senegal, terminando a prova no acampamento instalado no antigo aeródromo de Saint Louis.