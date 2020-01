Colin Clark: A voz dos ralis muda de continente

Há década e meia que Colin Clark, para muitos ‘a voz’ do WRC, vai trocar o Promotor do Mundial de Ralis pela Dirtfish, uma plataforma que, muito resumidamente, quer apresentar os ralis de uma forma que o torne mais acessível e emocionante, especialmente para os norte-americanos, mas essa é apenas uma parte do que irão fazer. A DirtFish está a reunir os melhores jornalistas e produtores de vídeo, para dar aos adeptos dos ralis todas as novidades da disciplina ao redor do mundo.