Ricardo Teodósio e Team Vito Skoda querem bicampeonato em 2020

A dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira e o novo Team Vito Skoda apresentaram hoje, nas instalações da Central Lobão, em São João de Ver (Santa Maria da Feira), o seu projeto desportivo para o Campeonato de Portugal de Ralis. Os algarvios mostraram as cores e os objetivos do Team Vito Skoda, que inscreverá o Skoda Fabia R5 Evo novamente preparado e assistido pela experiente ARC Sport.

“O facto de termos sido campeões não mudou em nada a nossa postura e os nossos objetivos”, afirmou Ricardo Teodósio. “Vamos para a nova época com o mesmo intuito de lutar pela vitória em cada rali, sabendo que hoje em dia é preciso andar a fundo em cada quilómetro de cada troço.

O CPR está muito competitivo e os nossos adversários diretos também sabem que terão de contar connosco na luta pelo título.

Por outro lado, foi muito importante para nós termos um novo parceiro no projeto, juntando-se ao grupo de empresas que confiaram em nós nos últimos anos. É sinónimo que estamos a trabalhar com profissionalismo e ambição, e que apresentámos bons resultados desportivos e um excelente retorno”, referiu o popular piloto da Guia, recordando ainda que a modalidade de ralis em Portugal gerou 34 milhões de euros de retorno mediático em 2019, segundo dados da FPAK.

O navegador José Teixeira continua a ser uma peça fundamental da equipa e mostra-se confiante nos argumentos do Team Vito Skoda. “Este é um projeto de continuidade técnica e desportiva, mas onde tivemos o reforço do apoio da marca e de outros parceiros muito importantes para nós”, revelou. “Isso dá-nos ainda maior motivação para fazermos o nosso trabalho de casa e só assim se consegue chegar às vitórias e aos títulos. Não escondo que queremos ser bicampeões, mas os últimos campeonatos têm sido muito equilibrados, com várias equipas com o mesmo objetivo e 2020 não deverá ser exceção”, concluiu José Teixeira.

O Campeonato de Portugal de Ralis terá em 2020 um calendário composto por 10 provas, mas os concorrentes só poderão participar num máximo de oito ralis, escolhendo depois as sete melhores pontuações. A competição começa nos próximos dias 28 e 29 de fevereiro, no tradicional Rali Serras de Fafe e Felgueiras.