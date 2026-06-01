Raúl Vilarinho, Mateus Gomes, Artur Loureiro, Francisco Correia, Anis Tazi, Mário Borges e Rui Pires foram os vencedores da terceira prova do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, disputada no Kartódromo de Castelo Branco, sob organização da Escuderia de Castelo Branco. A jornada, realizada este fim de semana, ficou marcada por grande competitividade e várias decisões nas últimas voltas.



Na categoria X30 Sénior, a mais concorrida com 18 pilotos, Santiago Alves (TBKart) destacou-se nos treinos cronometrados e nas mangas de qualificação, garantindo a pole-position para a Final. Na corrida decisiva, liderou inicialmente, mas Anis Tazi (BirelART) assumiu o comando na oitava volta e não mais o perdeu, conquistando a sua primeira vitória da época. Santiago Alves foi segundo, enquanto João Barros (LN) voltou a destacar-se com o terceiro lugar. Hugo Mañas Vaz e Miguel Oliveira completaram o top 5. Rafael Rajani, líder do campeonato antes desta prova, terminou na oitava posição.

Na categoria KZ2, Luís Alves (TBKart) foi o mais rápido nos treinos, mas Mário Borges (Maranello) dominou as mangas de qualificação. Na Final, Borges liderou grande parte da corrida, sendo ultrapassado por Luís Alves na fase final. Contudo, uma penalização de cinco segundos aplicada a Alves devolveu a vitória a Mário Borges. Nuno Quintanilha (FK) terminou em terceiro, seguido de João Nunes (Tonykart), que foi também o melhor na KZ2 Master. Rui Pires (Kali Kart) venceu na X30 Super Shifter, tanto à geral como na categoria Gentleman.

Na categoria Júnior, Duarte Alves (LN) esteve em evidência ao longo das sessões iniciais, mas na Final foi Francisco Correia (CRG) a assumir a liderança à nona volta e a garantir a vitória, com a volta mais rápida incluída. Duarte Alves terminou em segundo, enquanto Romeu Mello (TB Kart) assegurou o terceiro lugar após um duelo com Santiago Barros. Martim Acúrcio e Leonor Rocha fecharam o top 6.

Na X30 Mini, Mateus Gomes (DR) confirmou o seu domínio ao vencer a Final e somar a terceira vitória em três provas, reforçando a liderança do campeonato. Artur Loureiro (TBKart) terminou em segundo lugar à geral, mas venceu na categoria U10, a apenas 0,02 segundos do vencedor. Luís Fernandes (KR) protagonizou uma recuperação assinalável desde o 12.º lugar até ao terceiro posto. Matteo Rodríguez e Guilherme Aguiar completaram o top 5.

Na categoria Cadete, Raúl Vilarinho (TBKart) dominou grande parte do fim de semana e beneficiou de uma penalização aplicada a Manuel Miranda, que tinha terminado na frente. Vilarinho herdou a vitória, com Tomás Raposo e Duarte de Deus a completarem o pódio. Margarida Soeiro venceu a disputa pelo quinto lugar, decidida na última volta, à frente de vários adversários.

A quarta prova do campeonato está marcada para os dias 18 e 19 de julho, no Kartódromo de Baltar.