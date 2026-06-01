A 13.ª edição da Baja Greece, disputa-se entre 4 e 7 de junho em Argos Orestiko, na Macedónia Ocidental, vai acolher em simultâneo a terceira ronda da FIA World Baja Cup e a segunda prova da FIA European Baja Cup, reunindo 19 viaturas e vários candidatos aos títulos nas diferentes categorias. Entre os nomes em evidência estão os portugueses Maria Gameiro, na categoria Ultimate, e Fernando Barreiros, na Stock.
A prova grega, organizada pelo Attica Motorsport Club em conjunto com o Greek Automobile Club West Attica e o Ministério da Cultura e do Desporto da Grécia, apresenta um percurso total de 802,05 quilómetros, dos quais
550,03 serão cronometrados, sujeitos a verificação final do traçado. O prólogo de 6,17 quilómetros, marcado para sexta-feira, definirá a ordem de partida antes de dois dias de competição em pisos montanhosos e exigentes, nas zonas de Vitsi e Grammos.
Maria Gameiro lidera europeus em Ultimate
Na categoria Ultimate, a saudita Dania Akeel chega à Grécia na liderança da FIA World Baja Cup, com cinco pontos de vantagem sobre o sul-africano Saood Variawa, ausente desta ronda. A piloto da Toyota Hilux, navegada pelo francês Sébastien Delaunay, encabeça uma lista de oito viaturas na categoria principal.
Na frente europeia, Maria Gameiro e Rosa Romero partem para a prova no topo da classificação Ultimate da FIA European Baja Cup, depois do arranque em Cuenca, Espanha. A piloto portuguesa ocupa também o quarto lugar no campeonato de condutores e poderá beneficiar da ausência dos três primeiros classificados da geral. Entre os principais adversários contam-se o lituano Benediktas Vanagas, em Toyota Hilux, a polaca Magdalena Zając e ainda o checo Karol Trneny e o romeno Costel Casuneanu.
Challenger, SSV e Stock prometem luta intensa
Em Challenger, o omanense Hamed Al-Wahaibi apresenta-se como homem a bater, depois de ter somado a pontuação máxima nas duas primeiras rondas da Taça do Mundo. “Temos de manter o ritmo e evitar erros num terreno que costuma ser muito seletivo”, indicou a estrutura da prova sobre a abordagem esperada dos candidatos, num fim de semana marcado por troços sinuosos e zonas de maior altitude. O catari Abdulaziz Al-Kuwari e os neerlandeses Mitchel van den Brink e Bart Heun completam o lote.
Nos SSV, o argentino Fernando Alvarez, navegado por Xavier Panseri, lidera uma categoria com seis equipas e chega com vantagem na classificação sobre a norueguesa Hedda Hosås. Já em Stock, Fernando Barreiros e José Sá Pires representam Portugal num duelo direto com o saudita Al-Mashna Al-Shammeri. Barreiros somou 43 pontos com o triunfo em Cuenca e procura reforçar a candidatura europeia frente a um adversário focado nas contas da Taça do Mundo.
Traçado compacto decide fim de semana
O setor seletivo de Vitsi, com 162,95 quilómetros, será percorrido duas vezes no sábado, antes de o troço de Grammos, encurtado para 108,98 quilómetros, encerrar a competição no domingo, também em dupla passagem. A organização sublinha a dureza do terreno de montanha, com estradas estreitas, sinuosas e rodeadas por densas florestas de faias, num cenário que poderá ser decisivo para as ambições dos favoritos.
Lista de Inscritos
Ultimate
- Dania Akeel (KSA)/Sébastian Delaunay (FRA) Toyota Hilux Evo*
- Lionel Baud (FRA)/Lucie Baud (FRA) X-Raid Mini JCW 3.0d*
- Khalid Al-Jafla (UAE)/Andrei Rudnitskiy (LTU) Toyota Hilux Evo*
- Benediktas Vanagas (LTU)/Aisvydas Paliukenas (LTU) Toyota Hilux+
- Maria Gameiro (POR)/Rosa Romero (ESP) Mini JCW Rally 3.0d+
- Karol Trneny (CZE)/Vaclav Pritzl (CZE) Ford F-150 Evo+
- Costel Casuneanu (ROU)/Itu Sergiu (ROU) Mini R60 CC+
- Magdalena Zając (POL)/Błażek Czekan (POL) Toyota Hilux+
Challenger
- Mitchel van den Brink (NED)/Bart Heun (NED) Can-Am Maverick R*
- Hamed Al-Wahaibi (OMA)/Maciek Giemza (POL) Taurus Evo Max*
- Abdulaziz Al-Kuwari (QAT)/Max Delfino (FRA) Taurus Evo Max*
SSV
- Fernando Alvarez (ARG)/Xavier Panseri (FRA) Can-Am Maverick R*
- Hedda Hosås (NOR)/Pol Tibau (ESP) Can-Am Maverick R*
- Tomasz Bialkowski (POL)/Dariusz Baskiewicz (POL) Polaris RXR Pro R*
- Mansour Al-Helai (UAE)/Khalid Al-Kendi (UAE) Can-Am Maverick R*
- Murat Kapanoğlu (BGR)/Aleksandr Trendafilov (BGR) Can-Am Maverick XRS Turbo RR+
- Yağiz Birinci (TUR)/Ugur Tepe (TUR) Can-Am Maverick R
Stock
- Fernando Barreiros (POR)/Jose Sa Pires (POR) Isuzu D-Max*
- Al-Mashna Al-Shammeri (KSA)/Abdullah Al-Shammeri (KSA) Nissan Patrol*
Nota: só inscritos nas competições FIA