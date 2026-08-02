Miguel Caires (Skoda Fabia Rs Rally2) alcançou um histórico quarto lugar na classificação geral absoluta do Rali da Madeira, rubricando a sua melhor prestação de sempre na emblemática prova insular. Beneficiando de uma exibição isenta de erros e aproveitando os incidentes alheios, o madeirense maximizou o potencial da sua máquina.
A consistência marcou o percurso de Miguel Caires desde os instantes iniciais. Após integrar o grupo do top 10 na PEC1, o piloto ascendeu ao sexto posto na PEC3, beneficiando de tempos atribuídos após neutralizações, e consolidou o quinto lugar na PEC6. A fase decisiva decorreu nas derradeiras secções, com Miguel Caires a pressionar os lugares cimeiros até efetuar uma troca direta de posição com Rúben Rodrigues na PEC12, assegurando o quarto posto final na PEC13.
No rescaldo da prova, Miguel Caires manifestou enorme alegria pelo marco histórico alcançado e destacou o esforço coletivo na luta contra adversários de topo: “Estou mais do que satisfeito, estou ainda a encaixar tudo isto. Nós quando começamos a prova definimos um objetivo do top 10, e embora o sonho fosse top5. E quando nos vimos no no quinto lugar, achamos que era possível chegar ao quarto, fomos atrás, lutar com piloto que está a competir para ser campeão nacional, portanto, deu muito trabalho.”
O piloto submeteu ainda o agradecimento ao trabalho desenvolvido por toda a estrutura: “Dei tudo o que tinha, e não restam muitas reservas. Mas acima de tudo, acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena, porque todo o esforço que fizemos, nós, pilotos, e equipa, e acho que estamos de parabéns. Acho que agora vamos saborear tudo isto.”
FOTO Rali da Madeira Media