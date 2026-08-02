João Silva (Toyota GR Yaris Rally2) foi segundo no Rali da Madeira, assinando uma exibição marcada pela combatividade e pela perseguição constante à liderança de Miguel Nunes. Apesar de ter tentado discutir o triunfo, problemas técnicos nos travões marcaram o balanço final da prova do piloto insular.

O percurso de João Silva começou com um arranque forte na super especial da Avenida do Mar na PEC1, onde rubricou o segundo melhor tempo, a apenas 0,9 segundos do vencedor. Logo na PEC2, ascendeu ao segundo posto da geral, fixando-se na terceira posição na PEC3 e mantendo-se firme no segundo lugar na PEC6.

Após enfrentar contratempos na PEC9 que o atrasaram temporariamente, o piloto recuperou a segunda posição na PEC10, beneficiando de dinâmicas na tabela e da anulação de penalizações. Entre a PEC12 e a PEC13, consolidou de vez o posto, gerindo a desvantagem para o vencedor.

No rescaldo da prova, João Silva criticou abertamente a aplicação tardia de penalizações por toques em chicanes sem a devida nomeação de juízes de facto, questionando a verdade desportiva. No plano técnico, detalhou os problemas enfrentados: “Foi um dia muito difícil. Acabamos por agora na parte da tarde hipotecar bastante a nossa posição […] sobreaqueceu bastante os travões, e depois não conseguimos recuperar o sistema todo.”

O piloto reconheceu o mérito do adversário direto e a concorrência de topo, sublinhando o significado do pódio: “O segundo lugar acaba por ser o melhor resultado possível. Não tive forma de discutir esta vitória. Acredito que a vitória também não seria para o Miguel (Nunes) se os outros favoritos tivessem continuado em prova, como foi o caso do Kris Meeke, por exemplo, ele foi surpreendente hoje ao longo do dia, foi muito bom o ritmo que ele imprimiu no segundo dia. Quanto a nós, não conseguimos, quando nós achamos que já estamos a fazer muito, a andar muito, o Miguel (Nunes) ainda consegue fazer mais um pouco. Mas acabo por ficar feliz. É um privilégio estar no pódio do Rali Madeira. E se não ficar feliz por isso, nem eu não fico feliz por nada”, disse aos microfones da Antena 3 Madeira.

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