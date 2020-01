F1, Arábia Saudita: “A nossa pista está pronta a ser utilizada a partir de 2023…”

De acordo com o que o CEO do Qiddiya Investment Company, Mike Reininger, disse ao autosport.com, o objetivo da construção de um circuito situado no complexo de Qiddiya, em Riyah, na Arábia Saudita, é receber as melhores categorias do desporto motorizado, como a Fórmula 1.

“Estamos a construir uma pista capaz de receber o MotoGP, o FIA WEC, campeonatos nacionais até à Fórmula 1. Pretendemos construir as melhores instalações para podermos receber os maiores eventos do desporto motorizado.” – disse Reininger.

“O nosso projeto estará pronto a ser utilizado a partir de 2023 e terá o Grau 1 da FIA.” – concluiu Reininger.

Também de acordo com o autosport.com, Chase Carey, CEO da Fórmula 1 e o chefe comercial, Sean Bratches, já visitaram a Arábia Saudita e estão em conversações com a família real para colocar a Fórmula 1 na Arábia Saudita num futuro próximo.