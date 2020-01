F2: Hitech junta-se à competição

A grelha do campeonato de F2 vai crescer com a entrada da Hitech.

A estrutura que competiu na F3 Europeia e na F3, além de participar na W Series e na F3 asiática, dá agora mais um passo e sobe à F2.

O processo foi relativamente rápido e a decisão tomada em cima da hora mas a equipa pretende apostar já na F2, que este ano começa uma nova era com o uso de rodas de 18 polegadas:

“Com as novas rodas de 18 polegadas e algumas atualizações nos carros em 2020, a entrada nesta época tornou-se muito mais necessária do que o final de 2020, onde estaríamos já com um ano de atraso no processo de aprendizagem”, explicou Ollie Oakes, chefe da Hitech. “É claro que ingressar tarde significa que estamos um pouco de atraso, mas na Hitech gostamos de um desafio! Não temos ilusões de que será um grande desafio competir contra equipas muito bem estabelecidas na F2, mas acredito no nosso grupo e estou realmente empolgado com o primeiro evento de março no Bahrein”.

O CEO da F2, Bruno Michel, acrescentou: “É com satisfação que recebo a Hitech Grand Prix na nossa grelha para 2020 de F2. Como afirmado anteriormente, muitas equipas demonstram interesse em juntar-se ao nosso campeonato. O mercado de pilotos, combinado com as proezas da Hitech, tornou possível esta adição. A Hitech Grand Prix desfrutou de uma forte temporada de Fórmula 3 em 2019 e eu sei que, embora eles estejam atrasados, poderão adaptar-se rapidamente à Fórmula 2 para lutar contra as outras equipas.”

Os pilotos associados à nova estrutura são Nikita Mazepin, Sergio Sette Camara e Luca Ghiotto, embora a equipa ainda não tenha anunciado o alinhamento para esta época.