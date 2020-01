F1, Romain Grosjean: “Estes são os carros mais complicados do planeta…”

Romain Grosjean e a equipa da Haas tiveram problemas em 2019, levando demasiado tempo a descobrir o que estaria mal com o seu carro. Assim, terminaram a temporada no nono lugar no campeonato de construtores.

Perguntado se a Fórmula 1 se tinha tornado demasiado complicada, Grosjean respondeu que não e que a Fórmula 1 deverá manter-se complicada, pois é o pináculo do desporto motorizado:

“É o pináculo do desporto motorizado. Sempre que chegas ao topo, é sempre complicado. No topo de qualquer desporto é complicado. Até nos negócios as coisas são complicadas quando estás no topo.”

“Fazemos isto porque adoramos. Fazemos porque também temos pessoas que nos ajudam. E é muito complicado. É o que é. Estes são os carros mais complicados do planeta, mas os mais rápidos. E, às vezes, vamos longe demais. Mas, é o nosso dever desenvolver as tecnologias para o futuro, para que se possam ver noutros carros.”