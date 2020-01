IMSA, 24h Daytona, H20: João Barbosa na frente

Depois de seis horas de liderança do Cadillac DPi #10 da Konica Minolta Cadillac DPi-V.R de Ryan Briscoe, Scott Dixon, Kamui Kobayashi e Renger van der Zande, à passagem da 20ª hora de corrida é a vez do Cadillac DPi #5 da Mustang Sampling Racing/JDC-Miller MotorSports de João Barbosa, Sebastien Bourdais e Loic Duval ter passado para a frente ainda que com uma curta margem de pouco mais de dois segundos.



Terceiro lugar para o Mazda DPi #77 da Mazda Team Joest de Oliver Jarvis, Tristan Nunez e Olivier Pla que rodam a pouco mais de um minuto.

O segundo Mazda DPi, o #55 da Mazda Team Joest de Jonathan Bomarito, Harry Tincknell e Ryan Hunter-Reay é quarto sete segundos mais atrás. O Acura DPi #6 da Acura Team Penske de Dane Cameron, Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud é quinto a duas voltas e são seguidos pelo Cadillac Dpi #85 da JDC-Miller MotorSports de Juan Piedrahita, Matheus Leist, Chris Miller e Tristan Vautie, a seis voltas.



Infelizmente para as cores portuguesas depois de ter recuperado da sexta posição em que se encontravam à 12ª hora, os homens do Cadillac Dpi #31 da Whelen Engineering Racing, Felipe Nasr, Mike Conway, Pipo Derani e Filipe Albuquerque, subiram para o terceiro lugar onde ficaram duas horas, entre a 13ª e 14ª hora, subiram para segundo na 15ª hora, mas desde aí para cá tiveram problemas, entre eles um furo e caíram várias posições. Eram sétimos à passagem da 20ª hora de corrida.

Na LMP2 lidera o Oreca LMP2 07 #81 da DragonSpeed USA de Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun e Harrison Newey, com uma volta de avanço para o Oreca LMP2 07 #52 da PR1 Mathiasen Motorsports de Nick Boulle, Gabriel Aubry, Ben Keating e Simon Trummer.

Nos GTLM, lidera o Porsche 911 RSR – 19 #912 da Porsche GT Team de Earl Bamber, Laurens Vanthoor e Mathieu Jaminet, na mesma volta que o segundo classificado o BMW M8 GTE #24 da BMW Team RLL de Jesse Krohn, John Edwards, Chaz Mostert e Augusto Farfus. Ainda na mesma volta está o Porsche 911 RSR – 19 #911 da Porsche GT Team de Nick Tandy, Fred Makowiecki e Matt Campbell.

Nos GTD, lidera o Lamborghini Huracan GT3 #48 da Paul Miller Racing de Bryan Sellers, Madison Snow, Corey Lewis e Andrea Caldarell, que roda na mesma volta do Audi R8 LMS GT3 #88 da WRT Speedstar Audi Sport de Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen, Daniel Morad e Dries Vanthoor. Terceiro lugar para o Lamborghini Huracan GT3 #44 da GRT Magnus de Marco Mapelli, Spencer Pumpelly, John Potter e Andy Lally.

O Acura NSX GT3 #57 da Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian de Álvaro Parente, Misha Goikhberg, Trent Hindman e AJ Allmendinger e sétimo da classe com menos uma volta que os líderes.