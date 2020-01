F1: Red Bull não quis arriscar com Max Verstappen

Esperavam-se negociações mais duras e prolongadas, mas a renovação de Max Verstappen foi relativamente rápida e surpreendeu por ter sido conseguida tão cedo.

Segundo Helmut Marko, a Red Bull não quis arriscar perder a sua estrela, mesmo que isso implicasse abrir os cordões à bolsa:

“O novo contrato não foi barato”, disse Marko à Auto Bild. “Mas não estava com vontade de jogar poker. Passei as férias a tentar fechar o contrato. Eu estava muito preocupado em perder o Max para a Mercedes em 2021.”

Acredita-se que a extensão de Verstappen valha 60 milhões de euros no final de três anos. No entanto, Verstappen não estava interessado apenas no dinheiro. Marko revelou que o holandês também quis conhecer os planos de motor da equipa. De momento, a Red Bull tem a Honda como parceira, mas esse acordo termina no final da próxima temporada. “Atualmente, temos a Honda”, disse Marko. “Também estou otimista de que eles continuarão.”

Embora a renovação de Verstappen tenhas sido cara, poderá permitir à Red Bull convencer mais facilmente a Honda a ficar, além de garantir um dos melhores pilotos do grid a médio prazo. Um investimento que tem tudo para dar o retorno desejado.