F1, Helmut Marko: “Mudança de Pierre Gasly não foi uma despromoção”

Helmut Marko considerou que a mudança de Pierre Gasly da Red Bull para a Toro Rosso não foi uma despromoção mas sim uma oportunidade.

Gasly mudou-se para a Toro Rosso a meio da época depois de uma primeira metade de temporada pouco conseguida e com resultados abaixo do esperado. Marko considera que a mudança foi uma oportunidade para o jovem francês:

“Eu tenho que lutar contra a palavra ‘despromoção'”, disse Marko à Autosport. “Estamos a falar da Fórmula 1: quantos milhares de pilotos sonham e trabalham para entrar na Fórmula 1? Ele ainda está a ganhar dinheiro e ainda está na classe rainha. Eu diria que foi uma abertura de novas oportunidades e não uma despromoção”.

Depois de chegar à Toro Rosso, Gasly melhorou as suas prestações e conseguiu excelentes resultados, incluindo um pódio no Brasil:

“Foi um florescimento incrível”, disse Marko. “podemos ver a importância da parte psicológica. Se eu dissesse que esperava isso, seria uma mentira completa. Ao contrário do [Daniil] Kvyat [que foi transferido da Red Bull para a Toro Rosso em 2016], Gasly ressuscitou novamente. Graças a Deus para ele e para nós. Acho que ele terá aprendido as suas lições nestes seis meses na Red Bull. Eu acho que ele pode tornar-se um grande homem no futuro. ”