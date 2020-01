F1: Guenther Steiner não acredita em grandes mudanças para 2021

Apesar de ser o começo de uma nova era na F1, Guenther Steiner não acredita que 2021 traga muitas mudanças.

Os novos regulamentos foram pensados para diminuir as diferenças de performance entre as equipas, mas Steiner não acredita que tal possa acontecer: “É muito ingénuo [pensar nisso]. Isso não vai acontecer” disse o responsável da Haas sobre as possibilidades da equipa poder subir ao topo na nova regulamentação. Steiner afirmou também que Gene Haas tem de ser convencer disso e que qualquer pensamento contrário é errado, numa altura que o americano faz contas à vida e pondera a permanência da equipa no Grande Circo.

Além de não acreditar numa mudanças significativa na realidade da F1, Steiner defende que o tecto orçamental deveria ser mais baixo:

“Acho que devia haver um segundo passo no limite orçamental, porque não acredito que os pagamentos vão ficar tão bons no futuro que as equipas menores consigam atingir os níveis do limite proposto “, continuou Steiner. “Não acredito que nenhuma das equipas menores esteja preparada para gastar essa quantia, porque não há retorno do investimento. Então, o limite proposto poderá diminuir as diferenças em 2022 e 2023, mas um bom passo seria rever os números nessa altura e acho que ninguém discordaria disso”.