F1: Guan Yu Zhou piloto de reserva da Renault

A Renault anunciou o seu piloto de reserva para a época 2020 e será o chines Guan Yu Zhou.

Guan Yu Zhou competiu na F2 no ano passado, sendo o melhor estreante do ano, além de ser piloto de testes da equipa. Com a saída de Jack Aitken para a Williams, Zhou ficará com o papel de piloto de reserva da equipa francesa.

“Estou ansioso para me tornar o piloto de testes da equipa”, disse Zhou. “É mais um passo depois de ser o piloto de desenvolvimento em 2019, onde eu trabalhei muito no simulador e fiz alguns testes com o R.S. 17. O meu feedback e a experiência na Fórmula 1 estão a ficar melhores e a equipa está feliz com meu progresso e contribuição até agora. Eles deram-me muita confiança e eu também confio neles, para que o relacionamento funcione bem.”

“Este ano eu tenho uma oportunidade ainda melhor, ou seja, trabalhar mais do que antes, obter o máximo de informações possível para guiar um carro de Fórmula 1 e, ao mesmo tempo, melhorar as áreas em que a equipa precisa trabalhar para ajudá-los a melhorar no futuro. “