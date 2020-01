F1 – Daniel Ricciardo com nova abordagem em 2020

Daniel Ricciardo irá iniciar a sua segunda época na Renault e espera que a equipa possa dar o desejado passo, de forma a tornar-se mais competitiva.

O piloto australiano irá mudar um pouco a sua abordagem e pretende estar mais presente com a equipa desde início para dar o seu feedback e para fomentar o espírito de grupo:

“No próximo ano, tenho algumas ideias de que posso fazer mais ou melhor. Sinto que me integrei bem à equipa este ano, mas olho para trás e sinto que posso fazer mais ”, disse Ricciardo.

“Quero estar um pouco mais presente antes do início da temporada, antes dos testes, mas também tenho algumas ideias do que podemos fazer juntos como equipa para chegarmos na temporada – não apenas tecnicamente, mas como um grupo, com a sensação de que temos algum impulso, ainda antes mesmo da temporada começar. O mais importante é passar tempo com a equipa, mesmo longe da pista.”

“Na pista, como o Cyril [Abiteboul, diretor da Renault], às vezes dizemos olá e isso o que se recebe no fim de semana porque estamos ocupados. Portanto, nem sempre temos tempo de qualidade no circuito. Sinto que, para levar este relacionamento ao próximo nível, é bom ter algum tempo juntos fora da pista. Se nos conheceremos um pouco mais, vamos querer trabalhar um pouco mais uns pelos outros e fazer algumas coisas boas acontecerem ”, concluiu.